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ЦИК: на выборах президента России победил Путин, набрав 87,28% голосов

За действующего главу государства проголосовали 76 277 708 человек.
2024-03-21 11:44:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Итоговый результат Владимира Путина на выборах президент России составил 87,28%. Об этом сегодня заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. За действующего главу государства проголосовали 76 277 708 человек.

Явка на выборах составила 77,49%. Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 россиян, уточнила глава ЦИК РФ.

Ранее Элла Памфилова отмечала, что явка на прошедших выборах президента России стала рекордной в новейшей истории страны.

Предыдущий рекорд зафиксировали в 1991 году во время выборов президента РСФСР. Тогда явка составила 74,66%.

#Выборы #голосование #Владимир Путин #Президент
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