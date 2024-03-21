ЦИК: на выборах президента России победил Путин, набрав 87,28% голосов

Итоговый результат Владимира Путина на выборах президент России составил 87,28%. Об этом сегодня заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. За действующего главу государства проголосовали 76 277 708 человек.

Явка на выборах составила 77,49%. Всего в голосовании приняли участие 87 576 075 россиян, уточнила глава ЦИК РФ.

Ранее Элла Памфилова отмечала, что явка на прошедших выборах президента России стала рекордной в новейшей истории страны.

Предыдущий рекорд зафиксировали в 1991 году во время выборов президента РСФСР. Тогда явка составила 74,66%.