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Трансляция инаугурации президента РФ начнется в полдень 7 мая

Традиционно церемония длится около часа и проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
Алексей Курильченко 2024-04-28 12:04:43
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Трансляция церемонии инаугурации президента России Владимира Путина начнется 7 мая в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщает телеканал «Россия-1».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, церемония пройдет стандартно, что в ней «будут определенные нюансы». Песков пообещал своевременно проинформировать обо всех деталях предстоящей инаугурации. Традиционно инаугурация проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца, однако Кремль пока не подтвердил проведение там церемонии в этом году.

Трансляция инаугурации по традиции начинается в полдень и обычно длится около часа. Прямой эфир будут весть федеральные каналы и интернет-СМИ.

Напомним, что выборы президента России в 2024 году проходили с 15 по 17 марта. Действующий российский лидер Владимир Путин одержал победу с 87,28% голосов. Его оппонентами выступили кандидат от КПРФ Николай Харитонов Владислав Даванков из партии «Новые люди» и Леонид Слуцкий из ЛДПР.

16 апреля председатель Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента России. Глава государства поблагодарил ее за работу и отметил важность работы сотрудников ЦИК.

#Владимир Путин #трансляция #инаугурация #президент россии
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