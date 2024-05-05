FT: советник Байдена признал, что помощь США Украине не остановит РФ

Помощь, которую США обещают предоставить Украине, не сможет помешать России добиться успехов на передовой, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Салливан сказал, что он все еще ожидает "российских прорывов" на фронте "в предстоящий период", несмотря на новый пакет помощи США, одобренный в прошлом месяце», - сообщает газета Financial Times.

Салливан также выразил мнение о судьбе украинского конфликта после выборов в США в ноябре 2024 года. По мнению советника, Украина готовится перейти в наступление при условии переизбрания текущего главы США Джо Байдена. Экс-президент же Дональд Трамп привержен быстрому прекращению конфликта путем мирных переговоров.

По словам Салливана, украинские шаги на передовой в 2025 году зависят от увеличения финансирования Вашингтона.

Напомним, ранее Палата представителей США одобрила новый пакет помощи киевскому режиму объемом в $61 миллиард. Американский миллиардер Дэвид Сакс выразил мнение, что Украина в любом случае потерпит крах, несмотря на принятие законопроекта о выделении дополнительных средств.