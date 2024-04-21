Американский миллиардер Сакс: $61 млрд не спасут Киев от краха

Принятие Палатой представителей США законопроекта о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов не убережет Киев от краха. Такое мнение выразил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Эти сцены празднования станут выглядеть особенно глупо, когда Украина в любом случае потерпит крах», - написал он на своей странице в соцсети X.

Инвестор также отметил, что американские власти могут напечатать больше денег, однако им не удастся «напечатать больше артиллерийских снарядов и ракет ПВО», передает RT.

Напомним, накануне нижняя палата Конгресса США приняла законопроект о выделении помощи Украине. Проект дополнительного финансирования Киева предполагает выделение 61 миллиарда долларов, 23 из них пойдут на восполнение американских арсеналов. Члены Палаты представителей также одобрили пакет помощи Израилю в размере 26 миллиардов долларов. Также они проголосовала за выделение 8 миллиардов долларов союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Дальше законопроекты должны одобрить в Сенате США. Голосование по ним пройдет во вторник, 23 апреля.