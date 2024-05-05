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Два взрыва произошли на Славянской ТЭС

Поврежден ряд объектов на территории станции.
Владимир Рубанов 2024-05-05 18:31:39
© Фото: slav_kram, Telegram

Два мощных и объемных взрыва прозвучали на Славянской ТЭС на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что один из взрывов произошел в здании станции. В небо поднимаются густые столбы дыма.

Поврежден ряд объектов на территории станции, сообщил телеканалу «Общественное» заместитель начальника Николаевской городской военной администрации Владимир Проскунин.

Славянская теплоэлектростанция находится в городе Николаевка неподалеку от Славянска. ТЭС вырабатывает больше двух млрд кВт/ч электроэнергии в год и применяется для маневрирования мощностью энергосистемы.

Украина потеряла в результате взрывов во время последнего отопительного сезона больше энергообъектов, чем было восстановлено, заявил ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В конце марта после серии взрывов остановила работу Днепровская ГЭС.

#Украина #ДНР #ВСУ #Энергетика #взрывы #Славянск #энергосистема #Николаевка #Славянская ТЭС
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