Два взрыва произошли на Славянской ТЭС

Два мощных и объемных взрыва прозвучали на Славянской ТЭС на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что один из взрывов произошел в здании станции. В небо поднимаются густые столбы дыма.

Поврежден ряд объектов на территории станции, сообщил телеканалу «Общественное» заместитель начальника Николаевской городской военной администрации Владимир Проскунин.

Славянская теплоэлектростанция находится в городе Николаевка неподалеку от Славянска. ТЭС вырабатывает больше двух млрд кВт/ч электроэнергии в год и применяется для маневрирования мощностью энергосистемы.

Украина потеряла в результате взрывов во время последнего отопительного сезона больше энергообъектов, чем было восстановлено, заявил ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В конце марта после серии взрывов остановила работу Днепровская ГЭС.