ДнепроГЭС остановила работу после взрывов

Днепровская ГЭС прекратила свою работу после взрывов, заявил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

Крупнейшая гидроэлектростанция Украины остановлена после пожара, сказал он. Взрывы произошли на ГЭС-1 и ГЭС-2, станция получила критические повреждения.

«На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию», - заявил Сирота.

По его словам, пока нельзя оценить, в каком объеме и с какой мощностью сможет работать ГЭС-2. Там поврежден машинный зал, электрическое оборудование, разбиты подкрановые балки.

На станции работают специалисты государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Там локализовали пожар, но пока даже нельзя «до всех мест добраться, чтобы осмотреть».

Сирота добавил, что сейчас персонал делает все, чтобы поднимать затворы и «отрабатывать воду», потому что пропускать воду штатным путем через станцию невозможно. Однако угрозы обрушения ДнепроГЭС нет. Никто из сотрудников не пострадал, уточняет «Лайф».

Днепровская ГЭС в Запорожье является самой большой гидроэлектростанцией на Украине.

ВС РФ нанесли сегодня массированный удар по объектам энергетики, ВПК, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований противника и иностранных наемников, сообщило Минобороны России.

Всего российские военные нанесли за неделю 49 ударов возмездия по объектам на Украине в ответ на обстрелы территории РФ, попытки прорыва и захвата приграничных населенных пунктов.