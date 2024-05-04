Минэнерго Украины потеряло больше энергообъектов, чем восстановило

Минэнерго Украины потеряло в результате взрывов во время последнего отопительного сезона больше энергообъектов, чем было восстановлено. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона, сообщает ТАСС.

«Уничтожили больше, чем мы восстановили. Задача - снова все восстановить, но это сложная задача», - сказал он.

Некоторые энергетические мощности полностью уничтожены, сказал Галущенко.

В апреле на неформальной встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе Галущенко заявлял, что за последние недели страна потеряла до семи гигаватт электрической мощности. В конце марта после серии взрывов остановила работу Днепровская ГЭС.