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Минэнерго Украины потеряло больше энергообъектов, чем восстановило

Некоторые энергетические мощности полностью уничтожены, заявил министр энергетики.
Владимир Рубанов 2024-05-04 22:47:35
© Фото: Sergei Chuzavkov Keystone Press Agency, Global Look Press

Минэнерго Украины потеряло в результате взрывов во время последнего отопительного сезона больше энергообъектов, чем было восстановлено. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона, сообщает ТАСС.

«Уничтожили больше, чем мы восстановили. Задача - снова все восстановить, но это сложная задача», - сказал он.

Некоторые энергетические мощности полностью уничтожены, сказал Галущенко.

В апреле на неформальной встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе Галущенко заявлял, что за последние недели страна потеряла до семи гигаватт электрической мощности. В конце марта после серии взрывов остановила работу Днепровская ГЭС.

#Украина #Энергетика #Электричество #министерство энергетики #Днепровская ГЭС #Герман Галущенко
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