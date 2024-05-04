Минэнерго Украины потеряло больше энергообъектов, чем восстановило

Минэнерго Украины потеряло в результате взрывов во время последнего отопительного сезона больше энергообъектов, чем было восстановлено. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире национального телемарафона, сообщает ТАСС.
«Уничтожили больше, чем мы восстановили. Задача - снова все восстановить, но это сложная задача», - сказал он.
Некоторые энергетические мощности полностью уничтожены, сказал Галущенко.
В апреле на неформальной встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе Галущенко заявлял, что за последние недели страна потеряла до семи гигаватт электрической мощности. В конце марта после серии взрывов остановила работу Днепровская ГЭС.
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