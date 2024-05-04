Правительство Польши рискует жизнями собственных граждан в случае подачи заявки на размещение американского ядерного оружия на своей территории.

«Как будет выглядеть Польша? И выживем ли мы как нация?» - передает Life cо ссылкой на публикацию в местном издании Myśl Polska.

Президент Польши Анджей Дуда выразил готовность хранения ядерного оружия в стране, а также объявил о встрече с премьер-министром Дональдом Туском по поводу потенциального присоединения Польши к этой ядерной программе. Эти слова были раскритикованы в польском МИДе, так как Дуда не имеет полномочий единолично решать подобные вопросы.

Если Польша все же расположит у себя ядерное оружие, его уничтожение станет первостепенной целью для России. Об этом заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что сдвиги в этом направлении не добавят безопасности Польше. В Кремле назвали слова польского лидера «страшилкой», которую на самом деле испугались даже в США и добавили, что Дуда пытается быть «впереди телеги»