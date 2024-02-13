МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас

Министерство внутренних дел России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Это следует из данных базы ведомства.

В базе говорится, что Кая Каллас разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Однако ведомство не уточняет, по какой именно статье ведется розыск.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что власти страны ищут способ депортировать принявших гражданство России жителей республики. По ее словам, решение принять российское гражданство автоматически означает готовность сражаться в рядах ВС РФ против Украины.