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МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас

В базе МВД говорится, что Кая Каллас разыскивается по статье УК РФ.
Игнат Далакян 2024-02-13 11:20:01
© Фото: Lex CÃƒÂ°Mara, Keystone Press Agency, Globallookpress

Министерство внутренних дел России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Это следует из данных базы ведомства.

В базе говорится, что Кая Каллас разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Однако ведомство не уточняет, по какой именно статье ведется розыск.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что власти страны ищут способ депортировать принявших гражданство России жителей республики. По ее словам, решение принять российское гражданство автоматически означает готовность сражаться в рядах ВС РФ против Украины.

#МВД РФ #Розыск #УК РФ #кая каллас
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