В Кремле прокомментировали объявление в розыск министров Эстонии и Литвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал объявление в розыск чиновников Эстонии и Литвы. Представитель Кремля отметил, что эти люди предпринимают враждебные действия по отношению к Российской Федерации и исторической памяти.

«Это люди, которые ответственны за решение, которое является надругательством над исторической памятью», - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря страны Таймара Петеркопа. Политиков разыскивают по статьям российского Уголовного кодекса, но не уточняется по каким именно.

Ранее правительство Эстонии выделило более 900 тысяч евро на демонтаж и перенос военных монументов времен СССР. Пресс-секретарь эстонского кабмина Евгения Вяря отметила, что такое решение приняли 22 декабря 2023 года.