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МИД Латвии вызвал временного поверенного РФ из-за объявления в розыск министров

В ведомстве отметили, что временного поверенного в делах РФ в Латвии Олега Зыкова вызвали «для получения объяснений по поводу опубликованного в открытом доступе списка бывших и действующих госслужащих Латвии, против которых Россия выдвинула политически мотивированные обвинения».
Игнат Далакян 2024-02-14 10:00:01
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

В Министерство иностранных дел России вызывали временного поверенного в делах России Олега Зыкова в связи с объявлением МВД РФ в розыск ряда латвийских министров. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

«14 февраля 2024 года временный поверенный в делах Посольства Российской Федерации Олег Зыков будет вызван в Министерство иностранных дел Латвии для получения его объяснений относительно опубликованного в открытом доступе списка бывших и действующих государственных должностных лиц Латвии, в отношении которых возбуждены политически мотивированные дела», - сказано в заявлении.

Напомним, Министерство внутренних дел России объявило в розыск министра юстиции, главу Минфина и министра земледелия Латвии по статье УК РФ. Кроме того, в списке объявленных МВД РФ в розыск оказались премьер-министр Эстонии Кая Каллас, государственный секретарь Эстонии Таймар Петеркоп и министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал объявление в розыск чиновников Эстонии и Литвы. По его словам, эти люди ответственны за решение, которое является надругательством над исторической памятью, а также они предпринимают враждебные по отношению к России действия.

#Латвия #МВД РФ #Розыск #министры #мид латвии
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