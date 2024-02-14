МИД Латвии вызвал временного поверенного РФ из-за объявления в розыск министров

В Министерство иностранных дел России вызывали временного поверенного в делах России Олега Зыкова в связи с объявлением МВД РФ в розыск ряда латвийских министров. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства республики.

«14 февраля 2024 года временный поверенный в делах Посольства Российской Федерации Олег Зыков будет вызван в Министерство иностранных дел Латвии для получения его объяснений относительно опубликованного в открытом доступе списка бывших и действующих государственных должностных лиц Латвии, в отношении которых возбуждены политически мотивированные дела», - сказано в заявлении.

Напомним, Министерство внутренних дел России объявило в розыск министра юстиции, главу Минфина и министра земледелия Латвии по статье УК РФ. Кроме того, в списке объявленных МВД РФ в розыск оказались премьер-министр Эстонии Кая Каллас, государственный секретарь Эстонии Таймар Петеркоп и министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал объявление в розыск чиновников Эстонии и Литвы. По его словам, эти люди ответственны за решение, которое является надругательством над исторической памятью, а также они предпринимают враждебные по отношению к России действия.