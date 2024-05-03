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В МИД РФ прокомментировали отзыв статьи Reuters с интервью Кэмерона

Во время своей поездки в Киев глава британского МИД Кэмерон в интервью Reuters заявил о праве Украины наносить удары по российским объектам, однако спустя пару часов материал был удален, а затем вновь опубликован.
Елизавета Кондрикова 2024-05-03 05:45:45
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Великобритания была вынуждена «дать заднюю» и призвать удалить скандальный материал, выпущенный агентством Reuters, в котором британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон говорит о праве Украины наносить удары по объектам на территории России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters», - цитирует радио Sputnik слова дипломата.

По мнению Захаровой, признание Кэмерона было настолько неоднозначным, что официальному Лондону пришлось принимать меры по корректировке выпущенного материала.

Речь идет об интервью Кэмерона, в котором он заявил о праве Украины атаковать британским оружием территорию России. Статья была удалена спустя два часа после публикации из-за необходимости «пересмотреть некоторые детали истории», однако вскоре вновь появилось на сайте без каких-либо видимых изменений.

#Украина #Мария Захарова #МИД РФ #Великобритания #Дэвид Кэмерон
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