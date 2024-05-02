МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: МИД Британии разрешил Украине бить по России своим оружием

Дэвид Кэмерон заявил, что Киев якобы имеет право атаковать Россию оружием, предоставленным Лондоном. 
Ирина Егорова 2024-05-02 20:45:44
© Фото: Andreas GoraKeystone Press Agency, Global Look Press

Британия высказалась о применении Украиной предоставленного Лондоном оружия для ударов по целям внутри территории России. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Киев якобы имеет право атаковать Россию британским оружием. 

«Украина имеет такое право», - заявил он в интервью агентству Reuters.

Ранее Дэвид Кэмерон сказал, проигрыш Украины в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение всего Запада. Также он сообщил о намерениях подтвердить поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, планируемом в июле. По его словам, Запад должен сделать «еще больше» для нанесения поражения России. 

#Россия #оружие #Украина #Киев #Дэвид Кэмерон #удары #МИД Британии
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Станкостроение. Фильм 2
2
Ремзаводы
3
Станкостроение. Фильм 1
4
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
5
Военные микротурбины
6
Новый русский Суперджет
7
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
8
КРЭТ. Часть 2
9
КРЭТ. Часть 1
10
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 
20240425.1049