Reuters: МИД Британии разрешил Украине бить по России своим оружием

Британия высказалась о применении Украиной предоставленного Лондоном оружия для ударов по целям внутри территории России. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Киев якобы имеет право атаковать Россию британским оружием.

«Украина имеет такое право», - заявил он в интервью агентству Reuters.

Ранее Дэвид Кэмерон сказал, проигрыш Украины в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение всего Запада. Также он сообщил о намерениях подтвердить поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества, планируемом в июле. По его словам, Запад должен сделать «еще больше» для нанесения поражения России.