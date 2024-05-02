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Reuters отозвал материал со словами Кэмерона об ударах по России

Агентство оправдываясь за снятие материала написало, что необходимо «пересмотреть некоторые детали истории».
Ирина Егорова 2024-05-02 21:55:05
© Фото: UK Governmentvia Globallookpress.com, Global Look Press

Материал агентства Reuters со словам главы МИД Британии Дэвида Кэмерона снята с сайта.

В агентстве объяснили, что в публикации надо «пересмотреть некоторые детали истории» и обещали вскоре обнародовать обновленный вариант.

В заметке приводились слова Кэмерона о том, что Украина якобы имеет право атаковать территорию России британским оружием. Также глава британского внешнеполитического ведомства обещал Украине поддержку, в том числе финансовую на сумму три миллиарда фунтов стерлингов (3,75 миллиарда долларов). При этом Кэмерон заметил, что его страна «опустошила все с точки зрения поставки военной техники».

 

 

#Россия #вооружение #Украина #Дэвид Кэмерон #МИД Великобритании #удары
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