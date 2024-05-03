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Reuters вновь опубликовал новость со словами Кэмерона об ударах по РФ

Материал был удален с сайта агентства спустя два часа после публикации в связи с необходимостью «пересмотреть некоторые детали истории», видимых изменений в статье нет.
Елизавета Кондрикова 2024-05-03 01:58:28
© Фото: UK Government via Globallookpress.com

Агентство Reuters вновь опубликовало отозванный ранее материал с высказываниями главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о «праве» Украины наносить удары британским оружием по территории России.

Подобные слова Кэмерон сказал в четверг в рамках своего визита в Киев. В интервью агентству дипломат также пообещал выделять Украине каждый год $3,74 миллиарда «так долго, сколько потребуется».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что удаление материала связано со скандалом, который он вызвал в Великобритании. Именно бурная общественная реакция побудила Лондон «дать заднюю», написала дипломат в своем Telegram-канале.

Тем не менее часть о британском разрешении Украине атаковать территорию России была опубликована без изменений.

Напомним, статья была удалена спустя два часа после публикации, затем появилась заметка о ее скором возвращении и необходимости «пересмотреть некоторые детали истории».

#интервью #Украина #Киев #Великобритания #Дэвид Кэмерон #МИД Великобритании
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