Агентство Reuters вновь опубликовало отозванный ранее материал с высказываниями главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о «праве» Украины наносить удары британским оружием по территории России.

Подобные слова Кэмерон сказал в четверг в рамках своего визита в Киев. В интервью агентству дипломат также пообещал выделять Украине каждый год $3,74 миллиарда «так долго, сколько потребуется».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что удаление материала связано со скандалом, который он вызвал в Великобритании. Именно бурная общественная реакция побудила Лондон «дать заднюю», написала дипломат в своем Telegram-канале.

Тем не менее часть о британском разрешении Украине атаковать территорию России была опубликована без изменений.

Напомним, статья была удалена спустя два часа после публикации, затем появилась заметка о ее скором возвращении и необходимости «пересмотреть некоторые детали истории».