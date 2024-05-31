Внушительная делегация иностранных дипломатов сегодня побывала на выставке трофейной техники на Поклонной горе. Для гостей, среди которых главы диппредставительств Венесуэлы, Ливана, Палестины, Сирии, провели подробную экскурсию. Интерес к экспозиции огромный, притом что открыта она уже целый месяц.

Воочию трофейную технику увидели и представители стран-участниц ОДКБ. Как отметили военные, некоторые «экспонаты» настолько «плохо выглядят», что трудно даже представить - зачем их отправляли в бой. Вот, например, австралийская бронемашина - разрабатывалась, как транспортное средство пехоты для перевозки войск. Но Украина, когда получила технику, тут же отправила ее на линию боевого соприкосновения.

«Здесь должны стоять на коленях, так называемые новые европейцы, которые должны каяться. Они очевидно забыли, кто их спас от коричневой чумы, благодаря кому они родились. Они должны знать, что мы государства ОДКБ, Вооруженные Силы - всегда готовы надежно защитить свой народ», - заявил первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь Людвиг Костко.

Вот так - с помощью всего лишь одного исторического факта - экскурсовод развенчивает мифы о техническом превосходстве образцов западного вооружения. Речь про «Абрамс» - точнее про то, как во время конфликта на Ближнем Востоке в начале «нулевых», 70-тонные машины пробивали насквозь одну за другой. Неудачно дебютировал «неуязвимый» и в ходе спецоперации. В производстве - дорогой и сложный, а на фронте - то и дело горит под огнем российской артиллерии.

«Я как человек, в семье которого воевали пять человек во время Великой Отечественной войны, мне все это напоминает сдачу в плен фельдмаршала Паулюса с трехсоттысячной армией. Экскурсия была полезна с точки зрения познания, понимания, что на самом деле идет на фронт», - отметил заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов.

На Поклонной горе более 150-ти сотрудников зарубежных посольств. Дипломаты из Венесуэлы, Сирии, КНДР, Центральноафриканской республики, Конго, Йемена. Мероприятие организовал российский МИД. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова - этот визит имеет большое значение в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Все, о чем говорит или ранее говорила Москва это правда, война действительно ведется не с Украиной, она ведется с силами НАТО. Именно поэтому я говорю, что эта выставка показательна. Запад хочет уничтожить и подчинить Россию, но мы все знаем, что этого никогда не случится, это лишь иллюзия, в которой они живут. И, конечно же, мы очень гордимся тем, что Россия сильна», - сказал посол Сирии в России Башар Аль-Джаафари.

Несмотря на то, что официально сегодня последний день работы выставки трофейной техники - уже выдвинуто предложение о том, чтобы продлить ее еще на один месяц.