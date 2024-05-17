Генерал Шаленый рассказал о слабых сторонах трофейной западной техники

Применение иностранной военной техники на поле боя продемонстрировало, что западные образцы имеют недостатки. Об этом рассказал «Звезде» замначальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Сергей Шаленый на выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве.

«Современных машин здесь — раз, два и обчелся. На том театре боевых действий, на котором они применяются, в тех формах и способах ведения боевых действий, в которых это происходит, никаких преимуществ перед нашими машинами у них нет. Это я ответственно заявляю. Мало того применение этих машин со стороны противника выявило их очень много слабых сторон», — сообщил он.

В трофейной западной технике можно изучить лишь какие-то мелкие технические решения — все остальное не представляет особого интереса и не стало сюрпризом для российских военных.

Также Шаленый указал на недостатки техники Запада. В частности — у натовских образцов тяжелая броня, которая все равно не спасает от ракет и артиллерии. При этом машины стали значительно тяжелее и застревают в грязи.

Генерал рассказал и об эвакуации подбитой техники с поля боя. Для того, чтобы вывезти германский танк Leopard, пришлось подорвать гусеницы. Машину эвакуировали на опорных катках.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.