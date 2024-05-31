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Замгенсека СНГ вспомнил Великую Отечественную, увидев трофеи в Москве

Ильхом Нематов заявил, что лично ему при виде поверженной натовской техники пришел в голову Сталинград и Парад Победы 1945 года, когда марширующие по Красной площади бойцы бросали нацистские знамена наземь.
Тимур Шерзад 2024-05-31 12:21:38
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов поделился со «Звездой» впечатлениями от увиденного на выставке трофеев на Поклонной горе в Москве. 

В голову сразу же полезли аналогии с Великой Отечественной войной, ведь в семье Нематова, как он отметил, в ней участвовали пять человек. 

По словам Ильхома Нематова, образы выставки напомнили ему Сталинград, а именно, сдачу фельдмаршала Паулюса, а также Парад Победы, который прошел летом 1945 года - тогда марширующие воины бросали нацистские знамена наземь. 

Ранее иностранцы, прибывшие посмотреть на поверженную технику НАТО, заявили, что их удивила выставка трофеев на Поклонной горе. А военный атташе из Сирии признался, что рад видеть уничтоженную технику Запада. Он подчеркнул, что Запад не дает спокойно жить его стране и должен быть остановлен. 

#Москва #военная техника #Поклонная гора #наш эксклюзив #выставка трофеев
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