Заместитель генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов поделился со «Звездой» впечатлениями от увиденного на выставке трофеев на Поклонной горе в Москве.

В голову сразу же полезли аналогии с Великой Отечественной войной, ведь в семье Нематова, как он отметил, в ней участвовали пять человек.

По словам Ильхома Нематова, образы выставки напомнили ему Сталинград, а именно, сдачу фельдмаршала Паулюса, а также Парад Победы, который прошел летом 1945 года - тогда марширующие воины бросали нацистские знамена наземь.

Ранее иностранцы, прибывшие посмотреть на поверженную технику НАТО, заявили, что их удивила выставка трофеев на Поклонной горе. А военный атташе из Сирии признался, что рад видеть уничтоженную технику Запада. Он подчеркнул, что Запад не дает спокойно жить его стране и должен быть остановлен.