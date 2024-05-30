Швеция передаст Киеву самолеты дальнего радиолокационного обнаружения

Площадку встречи с немецким канцлером в Берлине французский президент Эмманюэль Макрон снова использовал не для детального обсуждения дел в Евросоюзе, а для очередной провокации. Он показательно на карте указал, куда именно хочет разрешить украинским боевикам наносить удары вглубь территории России, судя по всему, предоставляемыми Парижем ракетами SCALP.

Заявление прозвучало на фоне заседания Совета Евросоюза по вопросам обороны, на котором обсуждался вопрос снятия ограничений с Киева на использования западного оружия. За это активно агитирует генсек НАТО Йенс Столтенберг. Эта идея не всем в пришлась по вкусу.

«Этот господин опасен, потому что разговоры о Третьей мировой войне, о западном, европейском и итальянском оружии, способном нанести удар и убивать внутри России, кажутся мне очень опасными и безрассудными», - сказал итальянский вице-премьер Маттео Сальвини.

Но глава евродипломатии Жозеп Боррель уже поспешил успокоить партнеров. По его словам, ответственность за решение будет индивидуальная, а не всеобщая.

На днях российский президент Владимир Путин отметил, что в европейских странах с небольшой территорией и плотным населением должны отдавать себе отчет, когда говорят о нанесении ударов по территории РФ. После этих слов немецкий канцлер Олаф Шольц на встрече с Эмманюэлем Макроном не стал хвататься за карту и повел себя сдержаннее.

Самыми ярыми «ястребами войны» по-прежнему выступают Прибалтика и Польша. При этом из последней скудные поставки дальнобойного оружия недавно и вовсе прекратились.

А вот Швеция накануне решила выделить Украине военную помощь 1,25 миллиарда долларов. В пакет помощи войду артиллерийские боеприпасы, бронетехника, средства противовоздушной обороны и два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C с радарами ASC-890 Erieye. Они предназначены для работы с F-16.

Украинские СМИ насчитали уже 10 стран, готовых разрешить Киеву наносить удары их оружием вглубь России. Есть предположение, что и президент США Джо Байден подумывает дать такое разрешение. Но официально в Вашингтоне пока ведут себя сдержанно.