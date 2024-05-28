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Путин: ударами по РФ угрожают небольшие страны с плотным населением

Владимир Путин заметил, что представители стран НАТО должны отдавать отчет, с чем они играют.
Тимур Шерзад 2024-05-28 16:15:11
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что идеи об ударах по российской территории западным оружием исходят от представителей небольших стран НАТО, которые обладают плотным населением. 

Путин подчеркнул, что представители таких стран должны отдавать себе отчет в том, с чем они играют - особенно это, как подчеркнул президент России, относится к небольшим европейским странам. 

По словам Владимира Путина, для того, чтобы использовать высокоточное оружие большой дальности против России, необходимы средства космической разведки. Также он упомянул о том, что полетные задания в эти ракеты закладывают явно не боевики из ВСУ. 

Российский президент отметил, что НАТО часто само провоцирует те или иные действия России - например, так, действия Запада спровоцировали активизацию ВС РФ под Харьковом. Это происходит потому, что необходимо защитить Белгород. 

#в стране и мире #НАТО #Запад #Владимир Путин #Удары по России
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