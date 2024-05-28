Госдеп подтвердил запрет на удары ВСУ оружием США по России

Нанесение ударов по объектам и целям на территории России американским оружием, которое передавалось Киеву, администрация США не поощряет. Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем удары за пределами Украины», - отметил Миллер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны-члены альянса снять ограничения на украинские удары из поставляемого Западом оружия по объектам на территории России. По его мнению, Киев якобы сейчас «не имеет возможности использовать это оружие» и ему «очень трудно защитить себя». Идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, желающих бить по территории России среди стран Евросоюза, всего «полторы-две».