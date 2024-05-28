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Госдеп подтвердил запрет на удары ВСУ оружием США по России

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал снять ограничения на украинские удары по объектам на территории России из западного оружия, которое поставляется Киеву.
Ирина Егорова 2024-05-28 22:51:18
© Фото: Артур Габдрахманов, Sputnik, РИА Новости

Нанесение ударов по объектам и целям на территории России американским оружием, которое передавалось Киеву, администрация США не поощряет.  Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Наша политика заключается в том, что мы не поощряем и не позволяем удары за пределами Украины», - отметил Миллер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны-члены альянса снять ограничения на украинские удары из поставляемого Западом оружия по объектам на территории России. По его мнению, Киев якобы сейчас «не имеет возможности использовать это оружие» и ему «очень трудно защитить себя». Идею поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. 

Однако, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, желающих бить по территории России среди стран Евросоюза, всего «полторы-две».

#оружие #сша #ВСУ #Запад #Госдеп #удары #Запрет #поставки #территория России
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