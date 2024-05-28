Макрон поддержал удары западным оружием по территории России

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с очередным воинственным заявлением в адрес России. На этот раз французский лидер предложил разрешить киевскому режиму наносить удары по военным объектам на территории нашей страны из западного оружия.

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносят удары по Украине», - цитирует ТАСС заявление Макрона.

При этом президент Франции отметил, что по его мнению, поставки ВСУ дальнобойных систем не являются эскалацией конфликта.

Между тем, желающих бить по территории России среди стран Евросоюза не так много. Об этом ранее заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, воинственные настроения разделяют «полторы-две страны». Их лидеры высказываются неоднозначно и просят время на размышления, отметил Боррель.

Владимир Путин ранее предупредил представителей НАТО, что грозящие ударами по России страны небольшие по территории и призвал это учитывать.

Накануне в Кремле констатировали впадание НАТО в военный экстаз. По словам пресс-секретаря президента, альянс повышает градус эскалации и заигрывает с военной риторикой. Как отметил Дмитрий Песков, это та реальность, с которой России предстоит иметь дело и дальше.