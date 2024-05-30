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Reuters: США бойкотируют мероприятие ООН в память о Раиси

По словам американского чиновника, ООН не следует чествовать президента Ирана, который «угнетал» иранский народ и стал причиной многочисленных нарушений прав человека в стране, церемония пройдет сегодня 30 мая.
Елизавета Кондрикова 2024-05-30 01:20:06
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Представители США не будут присутствовать на мероприятии ООН в память о погибшем в этом месяце президенте Ирана Эбрахиме Раиси, вертолет с иранским лидером на борту потерпел крушение в плохую погоду на северо-западе страны. О позиции Вашингтона сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Мы не будем присутствовать на этом мероприятии ни в каком качестве», - сказал источник агентства.

Он добавил, что считает неправильным попытки ООН увековечить память о Раиси, который был «угнетателем» иранского народа и стал причиной многочисленных нарушений прав человека в стране. Вместо этого, по его словам, организация должна поддерживать жителей Ирана.

Церемония ООН должна пройти в четверг 30 мая. Традиционно она проводится, чтобы отдать дань любому мировому лидеру, который был действующим главой государства на момент смерти.

На прошлой неделе высокопоставленный иранский чиновник заявил, что ответственность за крушение президентского вертолета лежит на США

Напомним, вертолет с Раиси на борту потерпел крушение 19 мая. Точные причины происшествия не называются, однако изначально звучала версия о причастности плохой погоды. В происшествии погиб иранский лидер и его сопровождающие, среди них глава МИД страны и губернатор провинции Восточный Азербайджан.

#ООН #сша #Иран #Эбрахим Раиси #президент ирана
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