Вертолет с президентом Ирана Раиси потерпел аварию у Азербайджана

Вертолет Ми-171 с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел жесткую посадку недалеко от границы с Азербайджаном, на борту самолета также был глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдулахиян, сообщает местное агентство Tasnim.

Воздушное судно двигалось в сторону Ирана после визита главы государства в Азербайджан. По словам местных жителей, о положении вертолета ничего неизвестно из-за сложных погодных условий, которые также затрудняют доступ спасателей.

Уточняется, что спасательные службы и полицейские подразделения ведут поисковые работы. По данным агентства, шансы того, что президент и министр живы, высоки, поскольку удалось связаться с экипажем вертолета.

Сопровождающие президента министры энергетики и инфраструктуры, которые перемещались на других вертолетах, к данному моменту благополучно прибыли в Иран.