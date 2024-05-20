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Tasnim: не менее восьми человек погибли при крушении вертолета Раиси

При крушении вертолета в Варзганском районе Восточного Азербайджана на борту находились не менее восьми человек, включая президента Ирана Раиси.
Мария Зайцева 2024-05-20 08:00:21
© Фото: Shadati, XinHua, Globallookpress

В Верзеганском районе Восточного Азербайджана найден вертолет, потерпевший крушение с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По сведениям агентства, кроме Раиси, в числе погибших министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави. Погибшими также считаются два пилота и один технический работник, их имена неизвестны.

Ранее подтвердилось, что президент Ирана Раиси погиб в результате крушения вертолета.

#в стране и мире #вертолет #крушение #Иран #погибшие #Эбрахим Раиси
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