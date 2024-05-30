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Боливия назвала удар Израиля по лагерю в Рафахе военным преступлением

В ночь на 27 мая Израиль обстрелял палатки в лагере для беженцев в Рафахе на юге сектора Газа, жертвами атаки стали по меньшей мере 40 человек, в основном женщины и дети.
Елизавета Кондрикова 2024-05-30 00:06:23
© Фото: Naaman Omar, Keystone Press Agency Globallookpress

Президент Боливии Луис Арсе назвал военным преступлением удар израильской армии по Рафаху, повлекший за собой смерти среди мирного населения, и призвал мировое сообщество принять меры против Израиля.

«Мы осуждаем бомбардировку Рафаха Израилем, которая привела к гибели десятков мирных граждан Палестины. Это новое военное преступление, совершенное армией Израиля, зловещее и необъяснимое», - написал боливийский лидер в своем аккаунте в X.

Арсе также назвал геноцидом происходящее в Газе и добавил, что его можно остановить только совместными усилиями всего международного сообщества.

Речь идет об израильской атаке в ночь на 27 мая, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла палатки в лагере для беженцев в Рафахе на юге сектора Газа. Жертвами удара стали более 40 человек, в основном женщины и дети.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал жертвы среди мирных жителей «трагической ошибкой» и пообещал провести расследование случившегося. С осуждением в адрес израильской стороны выступили не только мировые лидеры, но и союзники Тель-Авива.

#Израиль #Луис Арсе #Боливия #ЦАХАЛ #Лагерь беженцев #рафах
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