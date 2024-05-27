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WAFA: число жертв израильского удара по лагерю в Рафахе выросло до 40

В Палестинском обществе Красного Полумесяца сообщили, что местные больницы не могут принять большое количество пострадавших.
Владимир Рубанов 2024-05-27 07:04:28
© Фото: Jehad Alshrafi Keystone Press Agency, Global Look Press

По меньшей мере 40 мирных жителей погибло в результате ракетного удара Израиля по лагерю беженцев на северо-западе Рафаха увеличилось до 40, сообщило палестинское агентство WAFA. В числе погибших в основном дети и женщины.

Израиль обстрелял палатки в лагере для перемещенных лиц не менее чем восемью ракетами, говорится в сообщении. В Палестинском обществе Красного Полумесяца сообщили, что находившиеся в палатках люди сгорели заживо.

Объект нападения, в котором проживают тысячи перемещенных лиц, ранее был объявлен оккупационными властями безопасной зоной. Лагерь недавно был создан рядом со складами Ближневосточного агентства ООН (БАПОР).

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что его бригады перевезли большое количество тел и раненых после ракетной атаки. Организация предупредила, что больницы не в состоянии принять такое большое количество пострадавших. Некоторых жертв доставили во временные медицинские центры.

#Израиль #сектор Газа #беженцы #палестина #лагерь #БАПОР #ракетная атака #рафах #внутренне перемещенные лица #Палестинское общество Красного Полумесяца
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