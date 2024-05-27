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Reuters: как минимум 35 человек погибли после удара Израиля по Рафаху

По данным израильской армии, в результате авиаудара удалось ликвидировать главу штаба ХАМАС на Западном берегу реки Иордан, израильской стороне известно о жертвах среди мирного населения.
Елизавета Кондрикова 2024-05-27 01:21:13
© Фото: Jehad Alshrafi Keystone Press Agency Globallookpress

Как минимум 35 палестинцев погибли и еще несколько десятков получили ранения после удара Израиля по лагерю перемещенных лиц в Рафахе на границе сектора Газа и Египта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав палестинского анклава. Израильской стороне известно о жертвах среди мирного населения.

«Армия обороны Израиля осведомлена о сообщениях о том, что в результате удара и возгорания несколько мирных жителей в этом районе получили ранения. Инцидент находится на рассмотрении», - говорится в заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале.

По данным израильских военных, удар был нанесен по «законным целям» в районе Рафаха, где базировались высокопоставленные представители ХАМАС. Уточняется, что в результате армия ликвидировала главу штаба ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.

По сообщению Reuters, израильские авиаудары привели к возгоранию палаток, многие местные жители стали жертвами пожара, в основном пострадали женщины и дети. Удар пришелся по району Рафаха на юге Газы, где располагались беженцы из восточных регионов анклава.

Напомним, ранее Международный суд ООН обязал Израиль прекратить военную операцию в Рафахе, а также обеспечить свободный доступ в регион гуманитарной помощи. Тем не менее генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с невыполнением Израилем предписаний суда.

#авиаудар #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС #жертвы #рафах
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