В Госдуме РФ потребовали наказать раздевших школьниц перед ЕГЭ

Скандал с пристальным досмотром учеников перед сдачей ЕГЭ в школе Воронежа привлек внимание следователей. Они начали проверку. Завтра эту тему с профильным комитетом Госдумы обсудит и глава Рособрнадзора. По словам школьниц, их заставляли снимать одежду. В том числе - нижнее белье. Так как срабатывал металлоискатель. При этом в региональном Минобразования нарушений этических норм не нашли.

Вытащить ключи, оставить телефоны и пройти через стационарный металлоискатель. Процедура стандартная перед проходом на экзамен. Но необычной она стала в воронежской школе. Выпускники проходят через «рамки», их возвращают и так процедура повторяется несколько раз - якобы система контроля срабатывала на металл в одежде. По словам одной из учениц, сначала ее проверяющий попросил снять бижутерию, затем - ремень, но детектор определил: запрещенные предметы находятся в районе груди.

«Я выбежала вся в слезах на крыльцо школы. Там стояла моя классная руководительница. Она же меня успокаивала и сказала, что ничего не может сделать с этим. И сказала, если хочешь туда пройти, придется, скорее всего, снять бюстгальтер. Потому что, скорее всего, пищат косточки, которые в нем находятся. Ну и я снимала бюстгальтер, стояла на крыльце школы», - призналась Анастасия.

После этого девушка попробовала зайти еще раз. Белье завернула в кофту и отложила. Рамка ее пропустила.

«У меня забрали этот бюстгальтер, облапали его весь. Еще проверяли металлоискателем, после этого мне его отдали», - добавила ученица.

По ее словам, подобная ситуация была и с другими девушками. А кому-то даже срывали пуговицы с одежды. Снимать приходилось украшения, пирсинги и даже брекеты. На это в учебном заведении ответили: охрана просто переходила на ручной досмотр. А белье девочки якобы показывали по своей собственной инициативе.

«Основная масса выпускников прошла без проблем, а та группа выпускников, у которой не получалось сразу пройти, они возвращались. В порыве, даже не знаю чего, поднимали одежду. Для меня это вообще новость, потому что я не первый год работаю на экзаменах», - заявил учитель физкультуры Дмитрий Склер.

В интернете действительно есть видео, на котором одна из учениц задирает кофту. Однако по словам самих школьниц, сделать это просили члены экзаменационной комиссии.

«Никто из наших сотрудников школы таких рекомендаций детям "покажи и подними одежду" не мог дать. Мы не имеем на это права. И то, что дети лично принимали решения, показывая и демонстрируя одежду, мы за реакцию детей не отвечаем в этот момент», - объяснила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Марина Киреева.

На опубликованных видео с камер наблюдения есть момент, как через рамку проходят школьники. К ним никто не прикасается. И в Министерстве образования Воронежа этических нарушений в действиях проверяющих не нашли. С чем оказались не согласны в Госдуме РФ.

«Как отреагирует каждый из вас, если ребенка будут раздевать? Кто это придумывает? Кто разрешил? Приглашайте уполномоченного по правам человека, мы его с вами назначаем. Если у вас не хватает инструментов влияния. Мы от вас ждем, чтобы комитет по просвещению, особенно в дни проведения экзаменов практически в круглосуточном режиме мониторил ситуацию и спрашивал с тех, кто такие перегибы допускают», - потребовал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Решено было провести совещание с регионами, чтобы подобных ситуаций не было. Также запланирована встреча депутатов с главой Рособрнадзора.

«Мы должны относиться к нашим детям, как к нашим детям, которые находятся в волнительной ситуации - сдают экзамены. Мы сами все экзамены сдавали. Мы сами знаем, как мы волнуемся в этот период и, конечно, нагнетать дополнительное волнение этими заслонами с перебором - не должно такого быть», - уверена председатель Комитета Государственной думы по просвещению Ольга Казакова.

Всесторонняя проверка на входе могла отразиться на результатах экзаменов, считают депутаты. И за ошибки взрослых дети не должны расплачиваться, поэтому стоит пересмотреть сферу регулирования порядка сдачи ЕГЭ.

«Конечно, с одной стороны мы говорим о том, что есть разные позиции и мнения по отношению к воронежскому случаю. С другой стороны, есть хорошая поговорка: "Нет дыма без огня". На детей нужно обратить внимание. Во-первых разобраться, кому нужна возможно психологическая помощь, второе - разобраться, как это повлияло на сдачу экзамена. Дать возможность пересдать, потому что за ошибки взрослых дети не должны расплачиваться и, конечно, нужно пересмотреть эту интенсивность решений которые принимаются в сфере регулирования порядка сдачи ЕГЭ», - сказала заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова.

Заинтересовались тотальным досмотром детей перед экзаменом в прокуратуре. Проверку начал и Следственный комитет. Но по последней информации, которую нам удалось узнать у министра просвещения Сергея Кравцова, школьниц раздеваться перед ЕГЭ не заставляли. Факт этот после проверки Рособрнадзора не подтвердился.