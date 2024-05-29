Воронежский учитель объяснил раздевание на ЕГЭ «порывом» школьниц

Учитель физкультуры Виктор Скляр, который стоял на рамках металлодетектора в воронежской школе во время ЕГЭ, заявил «Звезде», что некоторые выпускники поднимали одежду перед ним «на эмоциях».

Ранее в социальных сетях распространились жалобы учениц, которые заявили, что перед сдачей экзамена им пришлось снять нижнее белье, потому что девочек не пускали из-за металлических «косточек» в бюстгальтерах, которые «пищали» на рамках. Также в Сети появилось видео момента, как девочка задирает перед проверяющим кофту, показывая лифчик.

«Моя задача - стоять на рамке и отвечать за действие рамки... Если же какое-то нарушение, рамка дает сигнал, значит, прошу выпускника вернуться и устранить нарушение», - сказал учитель.

Он объяснил, что рамка устроена таким образом, что она показывает, в какой области тела находится запрещенный предмет. Далее ученик должен передать предмет, на который реагирует детектор, сопровождающему и попробовать еще раз пройти через рамки.

«Основная масса выпускников прошла без проблем. Группа выпускников, у которых не получалось сразу пройти, они возвращались, в порыве не знаю чего поднимали одежду. Для меня это вообще новость, потому что я не первый год работаю», - добавил педагог.

Учитель подчеркнул, что учеников не просили раздеваться, снимать или показывать нижнее белье.

В Минобразования Воронежской области заявили, что власти не получили ни одной официальной жалобы от родителей или учеников по данному инциденту. Также там попросили всех недовольных официально обратиться в ведомство или позвонить на горячую линию.

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова считает, что эта ситуация произошла из-за безответственности сотрудников учебного заведения. Спикер ГД Вячеслав Володин пообещал, что обсудит инцидент с председателем правительства Михаилом Мишустиным. СК начал проверку по данному факту.