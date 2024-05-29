МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Воронежский учитель объяснил раздевание на ЕГЭ «порывом» школьниц

Педагог, стоявший на рамках, заявил, что выпускницы сделали это на эмоциях, потому что не получилось пройти через детектор сразу.
Анна Назайкина 2024-05-29 16:47:48
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Учитель физкультуры Виктор Скляр, который стоял на рамках металлодетектора в воронежской школе во время ЕГЭ, заявил «Звезде», что некоторые выпускники поднимали одежду перед ним «на эмоциях».

Ранее в социальных сетях распространились жалобы учениц, которые заявили, что перед сдачей экзамена им пришлось снять нижнее белье, потому что девочек не пускали из-за металлических «косточек» в бюстгальтерах, которые «пищали» на рамках. Также в Сети появилось видео момента, как девочка задирает перед проверяющим кофту, показывая лифчик.

«Моя задача - стоять на рамке и отвечать за действие рамки... Если же какое-то нарушение, рамка дает сигнал, значит, прошу выпускника вернуться и устранить нарушение», - сказал учитель.

Он объяснил, что рамка устроена таким образом, что она показывает, в какой области тела находится запрещенный предмет. Далее ученик должен передать предмет, на который реагирует детектор, сопровождающему и попробовать еще раз пройти через рамки.

«Основная масса выпускников прошла без проблем. Группа выпускников, у которых не получалось сразу пройти, они возвращались, в порыве не знаю чего поднимали одежду. Для меня это вообще новость, потому что я не первый год работаю», - добавил педагог.

Учитель подчеркнул, что учеников не просили раздеваться, снимать или показывать нижнее белье.

В Минобразования Воронежской области заявили, что власти не получили ни одной официальной жалобы от родителей или учеников по данному инциденту. Также там попросили всех недовольных официально обратиться в ведомство или позвонить на горячую линию.

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова считает, что эта ситуация произошла из-за безответственности сотрудников учебного заведения. Спикер ГД Вячеслав Володин пообещал, что обсудит инцидент с председателем правительства Михаилом Мишустиным. СК начал проверку по данному факту.

#Учитель #воронеж #школа #наш эксклюзив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 