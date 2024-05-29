Ученица из Воронежа рассказала, как в слезах снимала лифчик перед ЕГЭ

Воронежская школьница, которой пришлось снять бюстгальтер перед ЕГЭ по русскому языку, подробно рассказала «Звезде» о случившемся. Со слов Анастасии, все началось с того, что ее попросили снять бижутерию, когда среагировали рамки металлодетектора.

Однако это не помогло - девочке поочередно приходилось избавляться от украшений, ремня и обуви. Когда стало понятно, что это не работает, выпускница спросила, в какой именно части тела пищит. Тогда учитель физкультуры объяснил, что в районе груди, и предположил, что дело может быть в «косточках» внутри лифчика.

Анастасия спросила, смогут ли ее пропустить при таких условиях, на что ей ответили, что пока она будет пищать, она не сможет пройти через рамки в школу.

«Я выбежала вся в слезах на крыльцо школы. Там стояла моя классная руководительница, она меня успокаивала и сказала, что учителя ничего не могут сделать: “Если ты хочешь пройти, то придется, скорее всего, бюстгальтер снять”. Я снимала этот бюстгальтер на крыльце школы», - рассказала она.

После того как девочка избавилась от элемента нижнего белья, ей пришлось вновь разуться. Началась еще одна проверка.

«Пошла, и он не запищал. После этого у меня забрали этот бюстгальтер, облапали его весь и еще проверяли металлоискателем. И после этого только мне его отдали», - заявила Анастасия.

По словам выпускницы, такая же учесть ждала еще примерно девять учениц, причем вернули им лифчики только после того, как начались возмущения со стороны педагогов из другой школы. Также Анастасия пожаловалась на прикосновения со стороны двух учителей около рамки металлодетектора.

«Некоторых вообще лапали. Какая-то женщина там стояла, она просто общупала спину, до груди она не прикасалась, но вот там рядом с грудью она щупала... Был один момент - мальчик проходил через металлоискатель, и он (учитель. - Прим. ред.) его пихнул обратно. И это видно на камерах», - сказала она.

Ранее учитель физкультуры, который стоял на рамках, заявил, что удивился, когда некоторые выпускницы «в порыве», на эмоциях стали поднимать перед ним одежду, потому что у них не получилось пройти через детектор. Он отметил, что детей никто не просил раздеваться и показывать нижнее белье.