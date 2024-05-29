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Кравцов заявил, что никто не раздевал школьниц перед ЕГЭ в Воронеже

После сообщений о раздевании школьниц перед ЕГЭ в Воронеже следователи СК РФ проводят проверку.
Ян Брацкий 2024-05-29 19:24:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Инцидент с раздеванием школьниц перед ЕГЭ в одной из школ Воронежа не подтвердился. Об этом «Звезде» заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Что касается Воронежской области, то мы в контакте с Рособрнадзором. По предварительной информации, тот инцидент не подтверждается. Никто никого не заставлял осуществлять те действия, о которых говорилось. Мы посмотрели камеры, поговорили и с руководителем пункта проведения и организатором экзамена. На данный момент эта информация не подтверждается», - заявил Кравцов.

Напомним, по факту происшествия в одной из воронежских школ следователи СК РФ начали проверку. Ранее появились сообщения, что ученицам при входе в школу пришлось снимать нижнее белье. Утверждалось, что срабатывали датчики рамок металлоискателя и детей просто не впускали в здание.

Ряд учениц пожаловались, что им пришлось снимать бюстгальтеры на улице, потому что срабатывали металлические «косточки» в белье. Депутаты и Рособрнадзор тоже проводят проверку по данному факту. Областное Минобразования уже опубликовало итоги служебного расследования. Комиссия отсмотрела порядка шести часов видео, поговорила с сотрудниками и не нашла нарушений. По их версии, работавшие на металлоискателях сотрудники действовали по инструкции.

#воронеж #ЕГЭ #Минпросвещения #наш эксклюзив #школьницы #кравцов #металоискатель
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