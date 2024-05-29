Власти США действительно имеют отношение к выработке «формулы мира», которую пытается продвигать киевский режим. В этом журналистам признался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Да, конечно», - цитирует заявление американского чиновника агентство ТАСС.
Кирби также сказал, что к работе по продвижению этой формулы в других странах активно привлекались госсекретарь Энтони Блинкен и помощник Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
Напомним, Владимир Зеленский в 2022-ом году выдвинул так называемую формулу мира. Она состоит из десяти пунктов и абсолютно не учитывает позицию Москвы. В частности, Зеленский требует полного вывода ВС РФ с территории Украины и возвращения страны к границам 1991-го года. В Кремле неоднократно указывали, что данная «формула» представляет из себя ультиматум и не имеет ничего общего с реальностью.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» и основанные на ее положениях международные «посиделки» не станут выходом из украинского тупика. По мнению дипломата, это лишь усугубит ситуацию для Киева.
Переговоры являются кропотливой работой, в основе которой лежит ответственность и осознание реалий, считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
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