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Белый дом рассказал об участии США в разработке «формулы Зеленского»

США не только помогали Киеву разрабатывать его «формулу мира», но и активно продвигали ее в других странах, отметили в Белом доме.
Ян Брацкий 2024-05-29 22:35:45
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Власти США действительно имеют отношение к выработке «формулы мира», которую пытается продвигать киевский режим. В этом журналистам признался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

«Да, конечно», - цитирует заявление американского чиновника агентство ТАСС.

Кирби также сказал, что к работе по продвижению этой формулы в других странах активно привлекались госсекретарь Энтони Блинкен и помощник Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Напомним, Владимир Зеленский в 2022-ом году выдвинул так называемую формулу мира. Она состоит из десяти пунктов и абсолютно не учитывает позицию Москвы. В частности, Зеленский требует полного вывода ВС РФ с территории Украины и возвращения страны к границам 1991-го года. В Кремле неоднократно указывали, что данная «формула» представляет из себя ультиматум и не имеет ничего общего с реальностью.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» и основанные на ее положениях международные «посиделки» не станут выходом из украинского тупика. По мнению дипломата, это лишь усугубит ситуацию для Киева.

Переговоры являются кропотливой работой, в основе которой лежит ответственность и осознание реалий, считает официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

#сша #Зеленский #Белый дом #формула мира
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