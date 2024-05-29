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ООН выступит наблюдателем на конференции по Украине в Швейцарии

Так называемая мирная конференция по Украине запланирована на 15-16 июня и состоится в Швейцарии, недалеко от города Люцерн.
Ян Брацкий 2024-05-29 20:10:24
© Фото: IMAGOThomas Trutschel www.imago-images.de Global Look Press

ООН будет представлена на «мирной конференции» по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. Об этом сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«ООН наблюдатель. Мы будем представлены точно. Об уровне представленности я вам сообщу, как только могу», - цитирует РИА Новости слова Дюжаррика.  

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «саммит мира» в Швейцарии является «надуваловом», придуманным Госдепом США. По мнению дипломата, все это прекрасно понимают. По словам Захаровой, странно проводить «мирную конференцию» с участием тех, кто поставляет оружие в зону конфликта, прикрываясь пацифистскими намерениями.

Захарова напомнила о словах главы евродипломатии Жозепа Борреля, который заявил, что без западной поддержки конфликт на Украине закончился бы за две недели.

Напомним, мероприятие состоится 15-16 июня в Швейцарии, недалеко от города Люцерн. На конференции ожидается присутствие делегаций из 160 стран. России среди них нет. По мнению обозревателя Sky News Джона Спаркса, лидеры США и Китая также проигнорируют это собрание. Саммит в Швейцарии отказались посетить президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

#ООН #Украина #конференция #Швейцария #Дюжаррик
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