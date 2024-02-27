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Лавров назвал ультиматумом готовящееся Зеленским предложение России

Лавров выразил сомнение в готовности Киева к урегулированию украинского конфликта.
Ирина Елагина 2024-02-27 15:01:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел Сергей Лавров расценил как ультиматум готовящееся Зеленским предложение России по урегулированию украинского конфликта. Лавров выразил сомнение в готовности Киева к мирным переговорам, комментируя так называемую «формулу мира» Зеленского с намерением «собраться без России в Швейцарии, все решить и потом передать России».

«Он (Зеленский) сказал, что это не будет считать переговорами. Нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум. От ультиматума Зеленский никогда не отказывался. Вся его вот эта "формула" из десяти пунктов была и остается очевидным ультиматумом», - приводит РИА Новости слова Лаврова.

Сегодня же глава российского МИД в ответ на заявление «Группы семи» подчеркнул, что «Россия войны не начинала, она стремится ее завершить» и вынуждена предпринимать для этого «решительные действия, включая проведение СВО». 

Лавров призвал страны Запада «отказаться от продвижения неприемлемой "формулы" Зеленского, прекратить любую поддержку неонацистского режима в Киеве» и признать право России обеспечить свою безопасность на европейском направлении.

#Сергей Лавров #МИД РФ #мирные переговоры по Украине
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