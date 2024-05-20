Так называемая «формула Зеленского» и основанные на них международные «посиделки» не станут выходом из тупиковой для киевского режима ситуации. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова и добавила, что все это лишь усугубит ситуацию для Киева.

«Кого обманывают этой "алхимической формулой": себя или украинский народ?» - задалась вопросом Захарова в своем Telegram-канале.

По ее мнению, киевский режим при помощи нового закона о мобилизации сможет «наскрести» еще некоторое количество украинцев, которыми «заткнут пробоину тонущего корабля».

Мария Захарова добавила, что переговоры являются кропотливой работой, в основе которой лежит ответственность, осознание реалий и уважение международного права, а не «обреченное на провал турне в Женеву».

«Это решимость и свобода действовать во имя своей страны, а не своего кошелька или чужих интересов», - добавила она.

Захарова напомнила слова секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко о том, что Украина четко осознает, что конфликт должен закончиться переговорами. Он также добавил, что Киев рассчитывает на так называемую «формулу Зеленского», которую будут продвигать в Швейцарии.

Ранее «посиделками» называл предстоящие переговоры по Украине в Швейцарии заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов. Он сказал, что мирная конференция, в которой Россия не примет участия, является фикцией.