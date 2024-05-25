Захарова назвала саммит по Украине в Швейцарии «надуваловом»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «саммит мира» в Швейцарии, участники которого будут обсуждать конфликт на Украине, является «надуваловом». Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«Что касается упомянутого Кулебой «саммита мира» в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают», - считает Захарова.

По ее словам, странно проводить «мирную конференцию» с участием тех, кто поставляет в зону конфликта оружие якобы с пацифистскими намерениями. В то же время прекращение поставок оружия Киеву, по мнению Марии Захаровой, стало бы настоящей «формулой мира». Она напомнила о словах верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, который заявил, что конфликт на Украине без военной помощи Запада закончился бы за две недели.

Ранее Захарова отдельно прокомментировала эти слова Борреля. Она назвала их «грандиозным признанием».