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Захарова назвала саммит по Украине в Швейцарии «надуваловом»

По мнению Марии Захаровой, абсурдна сама идея «мирной конференции» с участием тех, кто поставляет оружие в зону конфликта.
Анастасия Бобылева 2024-05-25 00:09:02
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «саммит мира» в Швейцарии, участники которого будут обсуждать конфликт на Украине, является «надуваловом». Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«Что касается упомянутого Кулебой «саммита мира» в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают», - считает Захарова.

По ее словам, странно проводить «мирную конференцию» с участием тех, кто поставляет в зону конфликта оружие якобы с пацифистскими намерениями. В то же время прекращение поставок оружия Киеву, по мнению Марии Захаровой, стало бы настоящей «формулой мира». Она напомнила о словах верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, который заявил, что конфликт на Украине без военной помощи Запада закончился бы за две недели.

Ранее Захарова отдельно прокомментировала эти слова Борреля. Она назвала их «грандиозным признанием».

#в стране и мире #Украина #Мария Захарова #Саммит #Швейцария
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