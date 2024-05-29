Шойгу оценил лучшие разработки на выставке «Комплексная безопасность»

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу оценил передовые российские разработки на выставке «Комплексная безопасность». В парке «Патриот» показали системы для защиты объектов различной инфраструктуры. Самая обсуждаемая новинка выставки - робот-пожарный. С виду обычный погрузчик, на деле - многофункциональный комплекс, который выдерживает температуру до 70 градусов, то есть работать он может максимально близко к очагу возгорания. А управляется дистанционно, спасателям не нужно рисковать жизнью.

«Этот комплекс исключает присутствие человека в зоне поражения. Машина управляется дистанционно, оператор ведет контроль, а управляется он с помощью удобного эргономичного пульта», - рассказал директор по производству дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники Кирилл Фудиман.

Бороться с огнем в автономном режиме железный «спасатель» готов по 12-15 часов - пока топливо в баке не закончится. Модель пока экспериментальная, «в поле» себя еще не проявляла. Но актуальность разработки очевидна. В столичный регион пришла аномальная жара, сохраняется высокая пожароопасность. Не исключено, что скоро роботу-помощнику все-таки придется отправиться на первое задание.

Всего в экспозиции этого года более 200 единиц техники, а еще системы связи и спецодежда. В числе первых гостей выставку осмотрел секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. На стендах представлены разработки по обеспечению безопасности объектов инфраструктуры, ядерной и радиационной безопасности. В ходе экскурсии Сергей Шойгу сам иногда выступает в роли гида. Особое внимание - санитарному автомобилю «Линза». Броневик обеспечивает быстрое оказание помощи раненым и их эвакуацию в тыл. Кроме того, машина защищает медиков и пострадавших от возможного удара противника.

Одним из приоритетов отечественной инженерной мысли становится и развитие беспилотной авиации. Благодаря внедрению новых цифровых систем операторы теперь всего за полчаса могут получить разрешение на полет. Для этого с обычного смартфона достаточно внести данные пользователя и маршрут. Не страшны современным дронам и капризы погоды. Беспилотник «Аист», например, во время испытаний на Сахалине показал, что может доставлять медицинские грузы даже при сильном снегопаде.

«Последние три года работы над технологической независимостью заставили отечественную промышленность двигаться вперед мыслью. Смотреть за горизонт и разрабатывать технологии, направленные на это», - отметил директор департамента образовательной и научно технической деятельности МЧС России Александр Бондар.

Титул самой «зрелищной» техники - за арктическими вездеходами. Многотонные машины, которые с первого взгляда кажутся совсем неповоротливыми, могут уверенно и быстро проехать по сугробам и заснеженной тундре, грязи и болотам, кроме того - они еще и плавают. И на радость обывателям, строгое музейное правило «руками не трогать» в павильонах парка «Патриот» не действует.

Экспозиция «Комплексная безопасность» будет работать три дня. Для гостей - запланированы показательные учения МЧС, для специалистов - деловая программа. Ожидается, что выставку посетят около 20 тысяч человек, заявлены иностранные делегации из двух десятков государств и шесть международных организаций.