Защищенный санитарный автомобиль «Линза» показали изнутри

Во дворе госпиталя имени Вишневского представлены машины медицинских рот, которые еще даже не введены в эксплуатацию и те, которые давно задействованы в зоне проведения СВО. И их постоянно модернизируют.

«Линза» - защищенный санитарный автомобиль - принимал участие в параде на День Победы. Со всех сторон бронированная, и имеет даже противоосколочные коврики. Она может перевозить до шестерых человек сидя, даже реанимационных пациентов. В новой комплектации убрали перегородку к водителю, чтобы координировать действия и появились розетки. Можно даже подзарядить телефон.

Представлена и изолирующая медицинская система, которую военные врачи ее между собой называют капсула. Она может 2 часа поддерживать жизненно важные функции организма раненого.

Военные врачи также отрабатывают погрузку на мотовездеход раненого и вариант транспортировки его с помощью легкого вертолета КА-266. На площадке продемонстрированы разные способы перевозки раненых - по земле и в небе.

В ходе ведения спецоперации перед военными медиками стоит в первую очередь задача - как можно быстрее эвакуировать раненого в ближайший госпиталь, а перед руководством - обеспечить врачей лекарствами, расходными медицинскими материалами. И как показала практика, 98% военнослужащих, которые получают ранения, возвращаются в строй.

Почти 90% военных хирургов получили практический опыт в зоне проведения СВО. На передовой они обучают молодых специалистов не только азам полевой хирургии, а также современным методикам, которые применяют в том числе и в главных госпиталях. На научно-практической конференции «Боевая травма» они обсудили специфику современных ранений и способы их лечения.

Участник СВО старший лейтенант Егор Шубин рассказал, что военные врачи смогли сохранить ему конечности после серьезного ранения. Сейчас он разрабатывает кисти рук - три дня назад ему провели уже седьмую операцию. Егор попал под обстрел, связался с группой эвакуации, через 20 минут его уже забрали в полевой травмпункт. Оказалось, рука сломана во многих местах, а в ноге не доставало 18-ти сантиметров кости.

«В Белгороде мне провели первую операцию, мне сохранили руку и ногу, не смотря на достаточно серьезное ранение, и дальше врач сказал, что дело за московскими хирургами», - сказал участник СВО Егор Шубин.

Из Белгорода раненного отправили эшелоном в подмосковный госпиталь имени Вишневского. Врачи смогли спасти ему все конечности. Обещают, что через год сможет ходить. Опытом проведения подобных операций хирурги делятся друг с другом на конференции «Боевая травма -2024»

Анализ и обобщение боевого опыта, полученного ими в ходе СВО, позволил обсудить специфику современных боевых травм, хирургическую тактику при огнестрельных и минно-взрывных ранениях сердца, а также других органов и конечностей.

Ранее санитарный инструктор Татьяна Таекина рассказала, что российские медработники в зоне СВО являются для украинских боевиков приоритетной мишенью. Для того, чтобы противник не вычислил позиции врачей, при общении по рации они пользуются позывными.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.