В ВКС рассказали о присутствии борцов с дронами в каждом регионе РФ

Специалисты по борьбе с беспилотниками есть в каждом регионе нашей страны. Об этом сообщил на Международном салоне «Комплексная безопасность» начальник службы РЭБ ВКС РФ Дмитрий Богданов.

Речь идет о ситуационных центрах по защите местных жителей от атаки вражеских дронов. В таких центрах работают представители российского оборонного ведомства, в том числе специалисты ПВО.

«В каждом регионе есть ситуационный центр, который под это заточен, в котором есть представители Министерства обороны и в том числе противовоздушной обороны. В каждом районе ответственности есть дивизия противовоздушной обороны, которая на себя замыкает эти средства», - приводит ТАСС его слова.

Богданов указал на увеличение дальности полета дронов, которые применяет киевский режим в ходе атак российских объектов. По словам начальника службы, она достигла 2,5 тысячи километров.

Также Богданов отметил защищенность Москвы от атак вражеских БПЛА. За счет средств бюджета российской столицы были приобретены необходимые средства РЭБ.