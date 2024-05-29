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Шойгу приехал на открытие салона «Комплексная безопасность» в Кубинке

Выставки и другие мероприятия пройдут на трех площадках в Московской области.
Владимир Рубанов 2024-05-29 12:28:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу осмотрел выставку «Комплексная безопасность» в парке «Патриот». XV Международный салон «Комплексная безопасность» открылся сегодня. Он пройдет на трех площадках в Московской области с 29 мая по 1 июня: в парке «Патриот» в Кубинке, на полигоне в Апаринках и в Ногинском спасательном центре.

На выставке представят около 200 образцов техники и передового вооружения. Это разработки в области обеспечения безопасности объектов инфраструктуры, ядерной и радиационной безопасности.

В рамках салона пройдут Всероссийский робототехнический фестиваль, Первый международный Гран-при профессионального мастерства пожарных и спасателей, совместные учения с представителями государств-участников БРИКС+ и квест «Стань героем».

Ожидается, что салон посетят больше 20 тысяч россиян и иностранцев. Свое участие подтвердили представители более чем 20 государств и шесть международных организаций. 

#Парк Патриот #кубинка #Выставка #Сергей Шойгу #безопасность #МЧС России #наш эксклюзив #пожарные #совет безопасности рф #Комплексная безопасность-2024
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