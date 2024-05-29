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На Украине заявили, что били по РФ Storm Shadow с разрешения Британии

В Киеве назвали это прецедентом и сообщили, что «успешно используют» эти дальнобойные ракеты.
Владимир Рубанов 2024-05-29 14:05:58
© Фото: gov.uk

Киев бил по территории РФ ракетами Storm Shadow с разрешения Лондона, заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак в интервью агентству Bloomberg.

Сак назвал это прецедентом и добавил, что Украина с разрешения британских властей «успешно использует» поставляемые ими дальнобойные ракеты.

Кроме того, Сак пожаловался, что Украина долго ждала выделения пакета помощи США в размере 61 миллиарда долларов, пишет «360».

На Западе идут дискуссии о разрешении Киеву применять западное оружие по российской территории. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины должно быть такое право, но это должно быть суверенное решение стран.

Эммануэль Макрон во время визита в Германию выступил за разрешение Киеву наносить удары по военным объектам на территории РФ, с которых наносят удары по Украине. При этом он не уточнил, дает ли Париж такое разрешение Украине. В то же время, по данным СМИ, канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против этого.

Удары по России своим оружием разрешила Польша.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявлял о праве Украины совершать атаки по территории России британским вооружением. В то же время в США пока официально выступают против предложения использовать западное оружие по территории РФ.

 

#Украина #НАТО #сша #Великобритания #Storm Shadow #поставки оружия
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