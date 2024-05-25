Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по территории России

В НАТО призвали страны-члены альянса снять ограничения на украинские удары поставляемым Западом оружием по объектам на территории России. С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

«Пришло время союзникам подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на применение оружия, пожертвованное Украине», - заявил он в интервью британскому изданию.

Как сообщает «360», генсек подчеркнул, что вопрос актуален особенно сейчас - во время активных боевых действий на Харьковском направлении в зоне проведения российской специальной военной операции.

По его мнению, это актуально, так как якобы Киев «не имеет возможности использовать это оружие» и ему «очень трудно защитить себя». Кроме того, Столтенберг отметил, что у НАТО нет планов по введению своих контингентов на территорию Украины.

В этом же интервью генсек НАТО не смог назвать сроков членства Украины в альянсе. Однако военный блок помогает Украине прийти к созданию для этого необходимым условий, добавил он.