Лукашенко подписал закон о приостановке действия ДОВСЕ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), соответствующий документ был опубликован на национальном правовом сайте страны.

«Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года», - говорится в тексте закона за подписью президента.

Он был одобрен верхней палатой белорусского парламента в начале мая. Белоруссия являлась страной-участницей договора с 1992 года, однако приняла решение о приостановке его действия в качестве ответной меры на подобный шаг стран НАТО.

Договор подразумевал ограничение суммарных уровней обычных вооружений и техники, предоставление информации по вооружениям, а также прием и проведение инспекций.

По сообщению пресс-службы президента, приостановка действия ДОВСЕ не означает выход Белоруссии из него и увеличение количества военной техники страны.

Напомним, в прошлом месяце из ДОВСЕ вышла Турция, соответствующий закон был подписан турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам эксперта Елены Супониной, договор «морально устарел и не отвечает действительности», а Анкара действовала в рамках курса Североатлантического альянса.