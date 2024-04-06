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Эксперт Супонина назвала ДОВСЕ, из которого выходит Турция, морально устаревшим

Эксперт отметила, что Турция действует в рамках того курса, который принят сейчас в Североатлантическом альянсе.
Сергей Лебедев 2024-04-06 09:04:36
© Фото: Depo Photos, ZUMAPRESS.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Турция решила приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе, чтобы привести состояние дел к определенным формальностям после того, как из ДОВСЕ вышла Россия. Об этом в беседе со «Звездой» заявила политолог и востоковед Елена Супонина.

«Турция не могла оставаться в "серой зоне", поскольку другие страны-члены НАТО также осуществили выход из этого договора, который реально морально устарел и в нынешних условиях не отвечает действительности», - подчеркнула эксперт.

Елена Супонина отметила, что Турция действует в рамках того курса, который принят сейчас в Североатлантическом альянсе.

«Турция очень влиятельная страна в этом альянсе. Это вторая по численности армия в организации», - добавила она.

Напомним, вчера Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе Турции из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Согласно документу, участие в ДОВСЕ будет приостановлено с 8 апреля.

#НАТО #Турция #договор #Реджеп Тайип Эрдоган #Анкара #ДОВСЕ #наш эксклюзив
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