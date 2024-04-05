Эрдоган утвердил указ о выходе Турции из ДОВСЕ

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Согласно указу, участие в ДОВСЕ будет приостановлено с 8 апреля. Указ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Напомним, в ноябре прошлого года входящие в НАТО страны объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в договоре. Это связано с завершением процедуры выхода из него России.

До этого Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Ответственность за это Кремль возложил на страны Запада, которые выбрали путь конфронтации.

Первоначально действие договора было приостановлено Россией в 2007 году. Ведомство подчеркнуло, что это было сделано с учетом позиции США и их союзников в отношении Соглашения об адаптации ДОВСЕ 1999 года, которое Соединенные Штаты отказались ратифицировать с целью сохранения более выгодной им версии договора.