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Эрдоган утвердил указ о выходе Турции из ДОВСЕ

Еще в ноябре страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе.
Сергей Лебедев 2024-04-05 15:55:04
© Фото: Marton Monus, dpa Globallookpress

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Согласно указу, участие в ДОВСЕ будет приостановлено с 8 апреля. Указ опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Напомним, в ноябре прошлого года входящие в НАТО страны объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в договоре. Это связано с завершением процедуры выхода из него России.

До этого Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Ответственность за это Кремль возложил на страны Запада, которые выбрали путь конфронтации.

Первоначально действие договора было приостановлено Россией в 2007 году. Ведомство подчеркнуло, что это было сделано с учетом позиции США и их союзников в отношении Соглашения об адаптации ДОВСЕ 1999 года, которое Соединенные Штаты отказались ратифицировать с целью сохранения более выгодной им версии договора.

#Россия #НАТО #Турция #договор #Реджеп Тайип Эрдоган #ДОВСЕ
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