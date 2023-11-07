Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ
Страны Североаталантического альянса заявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте НАТО.
Такое решение страны-члены военного блока приняли в ответ на выход Российской Федерации из ДОВСЕ.
«Намерены приостановить применение ДОВСЕ на столь долгий срок, который понадобится, в соответствии с их правом по международным нормам», - говорится в заявлении.
Также сообщается, что такое решение поддержано всеми членами Североатлантического альянса.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Россия завершила процедуру выхода страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе, согласно предусмотренным ДОВСЕ процедурам. Действие договора было приостановлено на территории Российской Федерации в 2007 году.