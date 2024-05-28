Австралия призвала Израиль немедленно остановить операцию в Рафахе

Глава МИД Австралии Пенни Вонг осудила удары израильской армии по лагерю беженцев в Рафахе на юге сектора Газа и призвала Тель-Авив немедленно прекратить военную операцию в районе.

«Австралия ясно даёт понять, что Израиль не должен продолжать операцию в Рафахе, где укрывается более половины из 2,3 млн жителей сектора Газа», - написала Вонг в своем аккаунте в X.

Подобное сообщение стало ответом на недавний удар Израиля по Рафаху, жертвами которого стали по меньшей мере 45 человек. Вонг назвала последствия израильской атаки «ужасающими и неприемлемыми».

Дипломат также призвала добиться гуманитарного прекращения огня для обеспечения безопасности мирных жителей.

Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю для перемещенных лиц в Рафахе в ночь на 27 мая. По данным Палестинского общества Красного креста, ракетами были обстреляны палатки лагеря, находившиеся внутри мирные жители сгорели заживо. В основном жертвами стали женщины и дети.

Ранее с заявлением по этой ситуации выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который назвал случившееся «трагической ошибкой» и пообещал провести расследование.