В Газу с 7 мая попали только три грузовика с медикаментами

С момента начала 7 мая военной операции Израиля в Рафахе на юге сектора Газа только три грузовика с медикаментами от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) смогли пересечь границу Египта и попасть в Газу, сообщил представитель ВОЗ на палестинских территориях Ричард Пеперкорн. Его слова приводит агентство France Press.

«В настоящее время 60 грузовиков ВОЗ ожидают возможности попасть в Газу», - добавил Пеперкорн.

По его словам, грузовики в настоящее время находятся в Египте. Тем не менее даже после пересечения границы «очень затруднительно» осуществлять транспортировку гуманитарной помощи в другие регионы палестинского анклава.

Напомним, основная помощь доставляется в Газу через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в восточной части одноименного города. В начале мая израильская армия приняла решение установить контроль над КПП и городом, основываясь на информации, что они используются боевиками ХАМАС в «террористических целях».

В ночь на 27 мая Израиль осуществил атаку по лагерю беженцев в Рафахе, в ходе которой погибли более 40 мирных жителей, многие из них сгорели заживо в своих палатках. Мировое сообщество решительно осудило израильскую сторону.