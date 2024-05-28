Мировое сообщество осудило Израиль после удара по беженцам

Свыше двадцати человек погибли в гуманитарной зоне к западу от города Рафах в результате атаки израильских военных. Десятки людей пострадали - все это беженцы, которые находились в палаточном лагере. Тем временем, Совбез ООН сегодня собирает экстренное заседание в связи с ударом ЦАХАЛ по Рафаху в ночь на понедельник. Тогда погибли более пятидесяти палестинцев. На Израиль уже обрушился шквал международной критики. Но несмотря на это он продолжает увеличивать натиск на Рафахе. В ЕС впервые начали обсуждать санкции в отношении Тель-Авива.

Хезболла наносит ответный удар из Ливана по северу Израиля. Так шиитская группировка проводит операцию возмездия за обстрел ливанских территорий. По еврейским поселениям выпущено более 80 ракет. Многие снаряды своих целей достигли: горят жилые постройки, поля и целые кварталы. Армия обороны Израиля уверенно занимает позиции в эксклаве. В пустыне Негев, что ведет к палестинскому Рафаху, мелькают израильские флаги. Стрелки зачищают периметр, бои идут в самом центре - у исламской святыни, мечети Аль-Ауда. По версии израильтян, там засели боевики ХАМАС. Бронетехника патрулирует городские руины.

От самого Рафаха почти ничего не осталось, кроме тысячи мирных жителей. Большинство из них беженцы с юга Газы. Женщины, дети, раненные - им некуда податься. Граница с Египтом закрыта, дома за сотни верст разрушены и Рафах это единственная связь с внешним миром за счет «дороги жизни» - гуманитарного коридора. Но и она неоднократно превращалась в смертельный перекресток.

«Это место, куда переселили моих родственников. Израильтяне нам сказали: "Тут безопасно". Но это не так. Они выпустили ракеты и сказали, что их целью были лидеры ХАМАС, но здесь не было никаких лидеров, а были 35 безоружных людей, среди которых и дети», - рассказал Бу Мухаммад аль-Аттар.

Палестинцы пережили одну из самых страшных ночей в своей жизни: серию мощных бомбардировок Рафаха. В результате израильской атаки погибли более 30 невинных людей.

«Упала ракета и вся местность осветилась красным. Мы все кричали и пытались понять, кто из нас погиб, а кто еще жив. Погибли дети. Это несправедливо», - сказала Малак Фельфель.

В первые часы после авиационного налета поступило сообщение от армии обороны Израиля. Удар в Рафахе нанесли по законным целям. Посыпалась жесткая критика и, в основном, от европейцев. Главы МИД ЕС впервые зареклись о санкциях против Израиля. Старый свет осуждает действия ХАМАС, но не поддерживает истребление мирных жителей Газы - общее мнение выразил министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин в эфире национальной службы новостей.

«Я осуждаю насилие. Ракеты, выпущенные по Тель-Авиву, и отвратительное нападение на палаточный лагерь беженцев в Рафахе, где были убиты невинные дети и мирные жители», - заявил министр.

Ирландия, к слову, одна из европейский стран, которая признала Палестину независимым государством. Аналогичные решения вступили в силу в Испании и Норвегии - итого 12 государств шенгенской зоны, которые официально признают палестинское объединение. В ближайшее время к ним могут присоединиться Словения, Люксембург, Португалия и Бельгия. Тель-Авив выражает европейским странам протест, но все же фиксирует общее настроение западных союзников, иначе почему вдруг риторика Биньямина Нетаньяху в отношении ударов по Рафаху изменилась с «законной цели» на «трагическую ошибку»?

«В Рафахе мы уже эвакуировали около миллиона жителей, непричастных к происходящему, и, несмотря на все наши усилия не причинить вреда простым людям, произошла трагическая ошибка. Мы расследуем это дело и представим результаты, потому что такова наша политика», - отметил израильский премьер.

С требованием к Израилю прекратить операцию в Рафахе выступил международный суд ООН, в случае невыполнения грозят санкционной изоляцией. На нет свелась и вся подготовительная работа в Каире по заключению мирового соглашения. Туда направляли для консультаций дипломатов из Израиля, о своем согласии объявили и в ХАМАС. Теперь же, после жестоких ударов по сектору Газа, члены политбюро радикального движения от переговоров отказываются.